Economia Governo federal avalia reajuste maior em critério de pobreza no País A ampliação das faixas de renda, parâmetro para a participação em programas sociais, pode abrir espaço para a inclusão de mais famílias em 2022

O governo avalia promover um reajuste maior do que o previsto anteriormente para as linhas de pobreza e extrema pobreza no país, usadas como critério para participação em programas sociais. A ampliação dessas faixas de renda pode abrir espaço para a inclusão de um número maior de beneficiários no Auxílio Brasil em 2022.O Ministério da Cidadania finaliza os detalhes ...