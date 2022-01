O governo de Goiás lançou nesta terça-feira (25) o edital para a realização de concurso público para o cargo de Analista de Gestão Governamental. Ao todo, serão disponibilizadas 329 vagas, sendo 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência.

Os profissionais selecionados e nomeados estarão sujeitos ao Regime Estatutário, regido pela Lei Estadual nº 20.756 de 28 de janeiro de 2020. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e a remuneração bruta inicial é de R$ 4.838,66. As vagas são para lotação nas unidades centrais das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e Economia e nas unidades setoriais dos órgãos e entidades estaduais.

As inscrições terão início no dia 10 de fevereiro, às 9h, e terminam às 12h do dia 14 de março, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP, realizador do certame: www.institutoaocp.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Mais informações a respeito do concurso estão disponíveis na íntegra do Edital 001/2022, divulgado no endereço www.institutoaocp.org.br.