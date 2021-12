Economia Govesa Consórcios divulga comunicado sobre liquidação extrajudicial Empresa reitera aos consorciados situação decretada pelo Banco Central e revela que pagamentos estão suspensos até mesmo aos prestadores de serviços

Comunicado no site da Govesa Administradora de Consórcio chamou atenção de consorciados nesta segunda-feira (20). Nele, a empresa lembra que o Banco Central decretou no dia 18 de novembro a liquidação extrajudicial da empresa e que agora os débitos estão sujeitos aos efeitos desse regime. Por isso, pagamentos de planos de consórcios e até de obrigações com prestadores d...