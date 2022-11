O Grupo Odilon Santos oferece cerca de 98 vagas de trabalho para diversos cargos vinculados na Rápido Araguaia, que faz parte das concessionárias do transporte coletivo de Goiânia. Com salários que variam entre R$ 1.212,00 e R$ 2.597,93, conforme o cargo, a empresa disponibiliza também uma vaga para Pessoa com Deficiência (PCD).

O processo seletivo tem vagas abertas para assistente administrativo, auxiliar de almoxarifado; auxiliar de borracharia; borracheiro; controlador de tráfego; digitador; lanterneiro; lavador; mecânico; motorista de ônibus, citybus e semiurbano e pintor.

Os interessados devem fazer a inscrição no site do grupo. Dúvidas e outras informações podem ser tiradas pelo WhatsApp: (62) 98523-0289.

Confira abaixo os detalhes de cada vaga ofertada:

Assistente administrativo PCD: 1 Vaga

- Salário R$ 1.335,55 + benefícios: vale-alimentação R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); e descontos em universidades;

- Atividades: lançamento de notas fiscais e atendimento aos fornecedores;

- Requisitos: ensino médio; e conhecimento básico em informática;

- Horário e local de trabalho: segunda a sexta-feira, das 8 às 18h.

- Local de trabalho: garagem da Rápido Araguaia no Jardim Presidente

Assistente administrativo: 1 vaga

- Salário R$ 1.729,85 + benefícios: ajuda de custo de teletrabalho; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: realizar diagnósticos para mapeamento de fluxograma, estruturação e descrição detalhada do processo. Elaborar e divulgar o procedimento relativo ao processo desenvolvido, identificando a oportunidade de melhoria e otimização do processo; parametrizar e oferecer suporte em softwares de automatização de processos (BPMS e RPA), apoiar o desenvolvimento do trabalho de melhoria contínua junto a área; acompanhar o desenvolvimento e a operacionalização da área de apoio e arquivo;

- Requisitos: cursando superior em Tecnologia da Informação e afins;

- Local de trabalho: híbrido/garagem da Rápido Araguaia no Jardim Presidente;

- Horário: segunda a sexta, das 8 às 18 horas.

Auxiliar de almoxarifado: 1 vaga

- Salário R$ 1.212,00 + benefícios: vale-alimentação R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: arquivamento de documentos do setor; suporte nas rotinas administrativas;

- Requisitos: ensino médio e conhecimento em informática básica.

- Local de trabalho: garagem da Rápido Araguaia no Jardim Presidente;

- Horário: segunda a sexta, das 8 às 18 horas.

Auxiliar de borracharia: 2 vagas

- Salário R$ 1.212,00 + benefícios: vale-alimentação R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: auxiliar o setor de mecânica nas atividades de manutenção preventiva e corretiva dos veículos;

- Requisitos: ensino fundamental, não é necessária experiência;

- Horário e local de trabalho: das 8h às 16h20, com uma folga semanal por escala, na garagem do Setor Mansões Rosas de Ouro.

Borracheiro: 2 vagas

- Salário R$ 1.943,73 + benefícios: vale-alimentação R$ 898,24; cartão funcional passe-livre; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: executar as rotinas diárias de troca, calibragem e medição de sulcos de pneus dos ônibus e as suas devidas anotações; efetuar a montagem e desmontagem dos pneus nas rodas;

- Requisitos: ensino fundamental e experiência anterior em borracharia;

- Horário e local de trabalho: 8h às 16h20, com uma folga semanal por escala, na garagem do Setor Mansões Rosas de Ouro.

Controlador(a) de Tráfego: 4 vagas

- Salário R$ 1.565,08 + benefícios: vale-alimentação de R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: preparar e realizar todas as rotinas operacionais na soltura da frota para o ciclo operacional; corrigir eventuais inconformidades; recepcionar todos os veículos recolhidos ao final do ciclo operacional;

- Requisitos: ensino médio; conhecimento em informática;

- Local de atuação: garagem da Rápido Araguaia no Jardim Presidente, escala 6x1, das 18 às 01h48; garagem da Rápido Araguaia na Chácara Mansões Rosas de Ouro, escala 6x1, das 18h às 01h48.

Digitador: 2 vagas

- Salário R$ 1.400,60 + benefícios: vale-alimentação R$ 509,70; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); e descontos em universidades;

- Atividades: receber e digitar os dados preenchidos na papeleta do motorista no sistema; realizar consistência dos lançamentos; conferir o corretamente os lançamentos dos dados de catraca e hodômetro, validando a sequência do dia anterior com o seguinte;

- Requisitos: ensino médio e conhecimento em informática;

- Horário de trabalho: segunda a sábado, das 7 às 13h15min.

- Local de trabalho: garagem da Rápido Araguaia no Jardim Presidente

Lanterneiro(a): 7 vagas (vaga temporária por contrato de 45 dias)

- Salário para carga horária 24 horas semanais: R$ 1,940,45 + benefícios: vale-alimentação de R$ 509,70; cartão passe-livre funcional; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); universidade corporativa;

- Atividades: analisar o veículo a ser reparado; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura; confeccionar peças simples para pequenos reparos.

- Requisitos: ensino fundamental; experiência com lanternagem de veículos pesados;

- Horário de trabalho: escala 6x1, horário a combinar, sendo 1 folga semanal

- Local de atuação: garagens da Rápido Araguaia no Jardim Presidente, no Setor Mansões Rosas de Ouro e no Jardim Presidente.

Lavador: 8 vagas

- Salário R$ 1.212,00 + benefícios: vale-alimentação de R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: realizar a limpeza interna e externa dos ônibus;

- Requisitos: ensino fundamental, não é necessária experiência;

- Horário e local de trabalho: garagem no Setor Mansões Rosas de Ouro, com 5 vagas noturnas e escala das 19 às 02h40, com uma folga semanal; e garagem no Bairro Santo Antônio, com 3 vagas noturnas e escala das 19 às 02h40, uma folga semanal.

Mecânico: 14 vagas (Vaga Temporária por contrato de 45 dias)

- Salário para carga horária de 24 horas semanais: R$ 1,940,45 + benefícios: vale-alimentação de R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); e universidade corporativa

- Atividades: fazer a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão;

- Requisitos: ensino fundamental, necessária experiência com mecânica diesel;

- Horário e local de trabalho: Escala 6x1, horário a combinar e uma folga semanal, nas garagens no Jardim Presidente, Bairro Santo Antônio ou Setor Mansões Rosas de Ouro.

Motorista 25 horas: 40 vagas

- Salário R$ 1.449,28+ benefícios: vale-alimentação de R$ 509,70; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: realizar o transporte de passageiros com atenção e segurança;

- Requisitos: CNH categoria D/E, possuir o curso de transporte coletivo de passageiros/ou ter o interesse em realizar, com ou sem experiência;

- Horário de trabalho: 25 horas semanais, disponibilidade para trabalhar em turnos matutino (das 3h50 às 13h30) ou vespertino das 14 às 00h);

- Locais de Trabalho: garagens no Setor Mansões Rosas de Ouro, Jardim Presidente e Jardim Santo Antônio.

Motorista Citybus 44 horas- 06 vagas

- Salário R$ 1.502,91 + benefícios: vale-alimentação R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: realizar o transporte de passageiros com atenção e segurança;

- Requisitos: CNH categoria D/E; ter curso de transporte coletivo de passageiros/ou ter o interesse em fazer, com ou sem experiência;

- Horário de trabalho: 44 horas semanais, escala 6x1 e uma folga semanal.

Motorista semiurbano: 2 vagas

- Salário R$ 2.028,29 + benefícios: vale-alimentação R$ 576,00; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: realizar transporte coletivo de passageiros em trechos semiurbano de Goiânia;

- Requisitos: CNH categoria D/E; curso de transporte coletivo de passageiros/ou o desejo de realizar; e possuir, no mínimo, 1 ano de experiência com transporte em veículos grandes em rodovias.

- Horário de trabalho: 44 horas semanais, escala 6x1 e uma folga semanal.

Pintor: 6 vagas

- Salário R$ 2.597,93 + benefícios: vale-alimentação de R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass (para atividade física); Medipreço (descontos em farmácias); descontos em universidades e universidade corporativa;

- Atividades: realizar a pintura de veículos, envolvendo manuseio de tinta, catalizador, preparação de massa, lixagem, impapelação e verificação/inspeção da pintura dos veículos;

- Requisitos: experiência anterior com pintura de veículos;

- Horário e local de trabalho: das 8h às 16h20 com uma folga semanal, nas garagens do Jardim Presidente e Bairro Santo Antônio.