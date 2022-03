Economia Grupos do Consórcio Govesa podem ir para outra administradora Possível transferência, que ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central, foi comunicada pelo liquidante aos consorciados, que podem ou não aceitar

Os grupos de consorciados do Consórcio Govesa, que está em processo de liquidação extrajudicial, poderão ser transferidos para outras administradoras do País. Esta possibilidade prevista na Lei 11.795 de 2008, caso autorizada pelo Banco Central do Brasil (BCB), foi comunicada oficialmente aos consorciados pelo liquidante José Eduardo Victória. Isso também é possível por...