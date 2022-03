Economia Guerra na Ucrânia deve impactar bolso dos goianos Invasão russa influencia direta e indiretamente nos preços de alimentos, combustíveis e de insumos importantes à produção

Apesar de distante geograficamente, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode impactar no bolso do consumidor goiano, deixando os preços de vários produtos mais caros e pressionando a inflação. Os efeitos do conflito podem chegar através de altas nos preços dos combustíveis, alimentos e até dos juros por influência do câmbio. Rússia e Ucrânia são grandes prod...