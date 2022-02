Economia Guerra na Ucrânia pode afetar custos de produção em Goiás Representantes do agronegócio e de indústrias goianas apontam preocupação com o conflito internacional já que o Estado possui forte relação comercial com Rússia e Ucrânia

A guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia nesta quinta-feira (24) trará diversos impactos para a economia em todo o mundo. Em Goiás, pela relação comercial com os dois países, há preocupação de pressão nos custos do agronegócio e de indústrias que importam insumos do Leste Europeu. Vem de lá grande parte dos fertilizantes utilizados no campo e até matérias-primas p...