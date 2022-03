Economia Guerra na Ucrânia pode contribuir para estagnação do PIB do Brasil em 2022 A maioria dos analistas avalia que o país está em uma situação de estagnação, depois do período de recessão verificado de 2014 a 2016 e de baixo crescimento em 2017 a 2019

A economia brasileira voltou aos níveis pré-pandemia, depois de crescer 4,6% em 2021. O desempenho desde o início da crise sanitária mostra, no entanto, um país que praticamente não saiu do lugar e continua crescendo abaixo da média mundial. O PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, está 0,5% acima do quarto trimes...