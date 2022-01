Economia Guia do ITU 2022 de Goiânia vence nesta quinta-feira (20) Tributo pode ser parcelado em 12 vezes ou ser pago à vista com desconto de 10%

O contribuinte que possui imóvel não edificado em Goiânia tem até esta quinta-feira (20) para efetuar o pagamento do Imposto Territorial Urbano (ITU) de 2022. O Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam) também pode ser retirado nas agências do Atende Fácil. O tributo pode ser quitado à vista, com desconto de 10%, ou parcelado em até 12 vezes. O valor mínimo da p...