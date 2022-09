O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu processo seletivo para Pessoas com Deficiência (PcD’s) em 32 diferentes áreas administrativas e assistenciais. Os salários variam entre R$ 1.454,14 a R$ 4.190,80 e as inscrições serão feitas de forma presencial, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022, na sede da unidade de saúde.

Para se candidatar é necessário apresentar uma ficha de inscrição preenchida, disponível no site www.isgsaude.org.br na aba ‘trabalhe conosco’. Além disso, deve comparecer ao hospital, no setor de Gestão de Gente com todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). As informações estão todas disponíveis no site do Instituto Sócrates Guanaes (ISG), Organização Social responsável pela gestão da unidade.

Para conferir o edital completo e a descrição de cada vaga, clique aqui!

