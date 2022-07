O Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), vai abrir processo seletivo para Analista de Desenvolvimento e Enfermeiro Gestor de Leitos. Esse é o sexto processo seletivo do hospital 2022.

Quem se interessar por uma das vagas oferecidas, devem comparecer na sede da unidade de saúde gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), na Alameda do Contorno, N° 3.556, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. A inscrição será feita de forma presencial no setor de Gestão de Gente, nos dias 14 e 15 de julho.

Segundo informações do HDT, os salários variam de R$ 3.250,11 a R$ 3.366,07 e para se inscrever, o candidato deve apresentar a ficha de inscrição preenchida, todos os documentos (originais e cópias) exigidos para cada cargo.

Todas as informações e detalhes do processo seletivo estão no site: www.isgsaude.org.br na aba “Trabalhe conosco”.

