O Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) vai abrir processo seletivo para Analista de Desenvolvimento e Enfermeiro Gestor de Leitos. As inscrições acontecem de forma presencial na sede da unidade de saúde, no setor de Gestão de Gente, nos dias 14 e 15 de julho.

Os interessados devem comparecer à sede da unidade de saúde gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), que fica na Alameda do Contorno, N° 3.556, no Jardim Bela Vista, em Goiânia.

Segundo informações do HDT, os salários variam de R$ 3.250,11 a R$ 3.366,07 e para se inscrever, o candidato deve apresentar a ficha de inscrição preenchida, todos os documentos (originais e cópias) exigidos para cada cargo.

Todas as informações e detalhes do processo seletivo estão no site: www.isgsaude.org.br na aba “Trabalhe conosco”.

