Economia Heineken desiste de fábrica próxima a sítio arqueológico em Minas A captação de água do subsolo para produzir a cerveja geraria grande impacto nos lençóis freáticos e no complexo de grutas e cavernas da região, que correria o risco de ser soterrado

A filial brasileira da cervejaria holandesa Heineken desistiu do seu projeto de construir uma fábrica em Pedro Leopoldo (MG), distante 42 quilômetros de Belo Horizonte. O projeto, com investimentos declarados de R$ 1,8 bilhão, havia sido barrado em setembro pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Na avaliação do instituto, a constr...