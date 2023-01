As inscrições para participar do processo seletivo do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), em Goiânia, foram abertas nestas sexta-feira (20) e devem se estender somente até esta segunda-feira (23).

As jornadas de trabalho variam entre 20h e 24h, e os salários são de R$ 5.446,17, R$ 6.193,13 e R$ 10.374,58 para médico pneumologista, médico de intercorrência e cirúrgica e clínica e médico intensivista, respectivamente.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas pela internet. O edital, que está disponível no site da Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) – organização social que administra o HGG, prevê que os candidatos devem passar por duas etapas: avaliação curricular e entrevista por competências.

O Idetech informou que o chamamento dos aprovados para contratação irá obedecer à ordem de classificação conforme o resultado da avaliação. Os candidatos aprovados comporão o cadastro de reserva e poderão ser convocados, de acordo com a necessidade do Instituto, durante o prazo de um ano.

