Começa na próxima segunda-feira (8) o processo de contratação de médicos, de 39 especialidades, para compor o quadro do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap). São 215 vagas imediatas e 430 para o cadastro de reserva, sendo que os salários-base ficam entre R$ 2,8 mil e R$ 8,6 mil.

Para os interessados, as inscrições para pleitear uma vaga podem ser feitas a partir do dia 8 de novembro até 10h do dia 11 (quinta-feira), no site http://hmap.org.br/transparencia/. A seleção contará com análise curricular e entrevista comportamental/técnica e os resultados serão divulgados no mesmo portal.

Para concorrer ao cargo é preciso possuir o curso de graduação completo em Medicina, com carga horária mínima fixada pelo Ministério da Educação (MEC); ter registro no órgão profissional (CRM); e possuir certificado de conclusão ou diploma de residência médica na área pretendida.