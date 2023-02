Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para contratação de médicos que irão atuar no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). São ofertadas 20 vagas, sendo 13 para ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência (PcD) e 3 para candidatos negros. O salário é de R$ 9.973,12 para jornada de 24 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Ebserh até o dia 24 de fevereiro. Os candidatos devem preencher as informações solicitadas, além de anexar o currículo, diploma e toda a documentação comprobatória dos títulos e da experiência profissional.

Confira as vagas disponíveis:

Cardiologia Pediátrica: 02 vagas;

Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 1 vaga;

Cirurgia Cardiovascular: 1 vaga;

Cirurgia Pediátrica: 02 vagas;

Cirurgia Torácica: 1 vaga;

Medicina Intensiva: 08 vagas;

Nefrologia Pediátrica: 1 vaga;

Neonatologia: 04 vagas.

Para concorrer, é necessário possuir graduação em Medicina, registro no respectivo conselho profissional e, quando exigido, residência médica ou título de especialista na área de atuação.

O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 13 de março deste ano.