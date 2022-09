O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) está com inscrições abertas para contratação de técnicos de enfermagem até o dia 25 de setembro. A carga horária de trabalho possui uma jornada de 210 horas por mês e o salário é de R$ 1.674,49. O valor é abaixo do piso nacional sancionado pelo Governo Federal no início de agosto, quando fixou o mínimo de R$ 3.325 para a categoria. Entretanto, desde o dia 16 de setembro o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o aumento até que seja esclarecido o impacto financeiro da medida em cada município.

O edital foi publicado na última segunda-feira (19) e conta com cinco vagas para início imediato e outros 60 para cadastro de reserva. Os interessados devem possuir ensino técnico completo em Enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) de Goiás. O regime de contratação é por carteira assinada (CLT) e o processo seletivo terá duração de 06 meses. O edital completo pode ser acessado no site da Fundação Universitária Evangélica (FUNEV).

Leia também:

- Enfermeiros participam em Goiânia de paralisação nacional da categoria

- Enfermeiros fazem novo protesto em defesa do piso salarial da categoria, em Goiânia

- Empresa oferece 500 vagas para call center e agente de multinegócios, em Goiânia

- Programa Mais Empregos oferece 4,3 mil vagas de trabalho com salário de até R$ 5 mil

- Prefeitura de Goiânia divulga mais de 1,5 mil vagas de emprego

A presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO), Néia Vieira, disse ao POPULAR que um dos grandes motivos da luta pela garantia do piso nacional dos profissionais da enfermagem é o fato de que a remuneração ofertada pela maior parte das instituições possui valores muito inferiores para garantir a dignidade dessas pessoas. “São pessoas que trabalham 12 horas por dia cuidando de outras vidas. A maioria é desvalorizada e não tem nem mesmo uma casa própria, gastando uma parcela considerável de salário em aluguel. É por conta dessa exploração que estamos lutando”, disse.

Em nota, o Heana informou que o salário que consta no edital é em decorrência da suspensão do piso. Caso o novo valor entre em vigor, eles vão cumprir a lei. A instituição afirma reconhecer a importância dos profissionais da enfermagem.

Confira a nota na íntegra

A lei que institui novo piso salarial para profissionais de enfermagem, sancionada pelo presidente da República, encontra-se suspensa após decisão do Supremo Tribunal Federal.

Entre as discussões principais, está o impacto financeiro para as unidades de saúde, e fonte de recursos para se viabilizar o cumprimento da lei.

A FUNEV reconhece a importância dos profissionais de enfermagem, bem como, a importância da valorização da categoria, e após resolução das discussões em andamento, com o novo piso vigorando, cumprirá o que determinar a legislação vigente, sempre em conformidade com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde - SES-GO.