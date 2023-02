Estão abertas as inscrições para contratação no Hospital Estadual de Luziânia. Neste processo seletivo, são cinco cargos disponíveis, com salários que vão de R$1.400,00 até R$3.200,00. São oportunidades para os níveis médio, técnico e superior, para início imediato, mas também para formação de cadastro de reserva da unidade de saúde. Cada cargo tem apenas uma vaga para efetivação imediata.

Para se inscrever, é só enviar seu currículo com o cargo pretendido para o email ‘curriculos.hel@institutopatris.org.br’ até o dia 10 de março. As oportunidades são para as posições de analista de prestação de contas, enfermeiro, fisioterapeuta, analista de faturamento e técnico de enfermagem. O regime de contratação segue a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O processo seletivo está dividido em quatro etapas: avaliação de currículo, comprovação de formação, testes comportamentais e de conhecimento, além da entrevista com a gestão de pessoa e gestor responsável pela área em questão. Para acompanhar os resultados e chamamentos do processo seletivo, é só acompanhar o site do instituto Pratis clicando aqui.

