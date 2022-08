Começa nesta sexta-feira (12) o período de inscrições do processo seletivo para o quadro de servidores do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso). O edital de abertura prevê dez vagas para contratação imediata e 186 para formação de cadastro de reserva em diversas áreas.

Os salários vão de R$ 1.487,43 e R$ 5.674,27. Já as jornadas de trabalho e os requisitos de escolaridade variam de acordo com o cargo pretendido.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível no site do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE), organização social gestora da unidade de saúde, e enviar seu currículo e os documentos comprobatórios dos requisitos de participação. Caso prefira, o candidato também pode entregar os documentos comprobatórios no Setor de Recursos Humanos do Herso até as 12 horas do dia 18 de agosto.

O processo seletivo é dividido em três etapas: análise curricular, prova presencial de conhecimentos e entrevista. Para contratação imediata, estão disponíveis três vagas de técnico em enfermagem, uma de terapeuta ocupacional, uma de pintor, duas de maqueiro, uma de fonoaudiólogo e duas de enfermeiro II.

O cadastro de reserva será preenchido por essas mesmas especialidades, além dos cargos de auxiliar de coleta, assistente administrativo, instrumentador cirúrgico, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, entre outros.

