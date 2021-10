O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está com um novo processo seletivo para colaboradores com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 5,4 mil. As vagas, ofertadas para áreas de nível médio, técnico e superior são destinadas à formação do cadastro de reserva para vagas que surgirem na unidade de saúde. Interessados podem realizar inscrição até o dia 2 de novembro, próxima terça-feira.

Há vagas disponíveis para os cargos: analista de T.I, analista de DP, assistente administrativo sênior – DP, assistente de faturamento, contador, enfermeiro (a) CCIH, instrumentador cirúrgico, médico do trabalho, tutor de fisioterapia, tutor de nutrição, tutor de fonoaudiologia, tutor de psicologia, tutor de assistente social e tutor de enfermagem. Currículo e documentação devem ser encaminhados para o e-mail processoseletivohugo2@ints.org.br.

A seleção ocorrerá em duas etapas: análise curricular e entrevista. Os candidatos qualificados serão convocados por e-mail e serão informados sobre data e horário das entrevistas. Para mais informações acesse: https://ints.org.br/wp-content/uploads/2021/10/HUGO.pdf