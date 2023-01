Matéria atualizada 23/01/23 às 16h08

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, abriu mais de 80 vagas de trabalho com salários que variam de R$ 1,7 mil a R$ 12 mil. As inscriçõessão gratuitas e a seleção vai até o dia 2 de fevereiro, com divulgação do resultado no dia 6 do mesmo mês. Três processos seletivos ocorrem simultaneamente, no entanto, o candidato poderá se inscrever apenas para um processo de seleção por vez.

O processo seletivo 1 prevê vagas para enfermeiro de educação permanente, gerente de qualidade e coordenador de gestão de pessoas.Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail selecao-hcn@imed.org.br, com o nome da vaga pretendida no assunto. Segundo o Imed, o processo seletivo encerra quando as vagas forem ocupadas.

Os candidatos devem descrever, no currículo, a data de início e fim de suas experiências profissionais e um e-mail válido para contato, sob pena de desclassificação. Segundo o edital, caso haja demanda de cota para PCDs, esses candidatos terão prioridade na convocação para admissão.

O processo seletivo 2 é direcionado para o preenchimento de 39 vagas para cadastro de reserva para os seguintes cargos: auxiliar de farmácia, fisioterapeuta I, psicólogo e técnico de enfermagem II. Os candidatos devem enviar o currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail selecao-hcn@imed.org.br até o dia 9 de fevereiro.

Já o processo seletivo 3, prevê vagas para analista de tesouraria, enfermeiro do trabalho II, enfermeiro, enfermeiro NIR, técnico de enfermagem e técnico segurança do trabalho. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail selecao-hcn@imed.org.br, com o nome da vaga pretendida no assunto.

O processo de seleção é realizado pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), organização social que administra a unidade do Governo de Goiás. Leia o edital na íntegra!

