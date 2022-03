O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) abriu nesta quarta-feira (30) inscrições para dois processos seletivos, com 141 vagas, já incluindo cadastro reserva, para níveis médio e superior.

No primeiro edital são oportunidades para as áreas de fisioterapeuta do trabalho, maqueiro, nutricionista, técnico de manutenção, terapeuta ocupacional. No segundo edital, os cargos são para médico cirurgião geral, médico cirurgião vascular, médico clínico geral e médico intensivista.

Para os interessados nas funções do primeiro edital, as inscrições podem ser realizadas até dia 3 de abril. Aqueles que desejarem integrar nas vagas do segundo edital devem fazer o cadastro até o dia 4 de abril. Aos interessados, as inscrições devem ser realizadas através do site do hospital, na aba “Trabalhe Conosco”.

Em caso de dúvidas, o contato deverá ser realizado pelo e-mail curriculo@hospitaldeurgencias.com.br

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia