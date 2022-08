O Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja) abriu vagas para profissionais da área da saúde com salários entre R$ 1.212 a R$ 4.250. O processo seletivo deve preencher 16 cargos e o prazo para se candidatar a uma das vagas vai até 15 de agosto.

Para concorrer, o candidato precisa ter mais de 18 anos e documentação exigida para o cargo. A contratação será feita sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e as vagas são para cadastro de reserva.

A seleção ocorrerá em três etapas, todas com caráter eliminatório e/ou classificatório, exclusivamente nos locais, datas e horários previamente definidos nas respectivas convocações.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Heja e o interessado deve preencher os formulários e enviar os documentos exigidos. Todas as informações do processo estão detalhadas no edital.

Confira os cargos disponíveis:

Analista da Qualidade;

Analista de Departamento Pessoal;

Auxiliar de farmácia;

Auxiliar de manutenção;

Biomédico(a);

Enfermeiro(a) NSP;

Enfermeiro(a) CCIH;

Farmacêutico(a);

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo(a);

Instrumentador(a) cirúrgico;

Maqueiro(a);

Técnico de imobilização ortopédica;

Técnico de segurança do trabalho;

Técnico de enfermagem;

Terapeuta Ocupacional.

Leia também:

- HDT abre processo seletivo para profissionais de áreas técnicas e administrativas

- Hospital de Formosa abre processo seletivo com 17 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

- Instituto abre vagas para hemocentros de sete cidades em Goiás com salário de até R$ 9,7 mil