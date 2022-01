Economia Hospital Estadual de Uruaçu abre 124 vagas para técnicos de enfermagem Remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, está com 124 vagas de trabalho abertas para técnicos de enfermagem. A remuneração pode chegar a R$ 2.323,98, com benefícios como insalubridade, variável de 20% (R$ 242,00) a 40% (R$ 484,00) e prêmio de incentivo (R$ 114,99). “Há, ainda, outros eventos, como ajuda de custo de R$ 300,00 para aqueles profis...