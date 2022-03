O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Íris Rezende Machado (HMAP) abriu inscrições para um processo seletivo específico para pessoas com deficiência (PCDs). No total, são 25 vagas para início imediato distribuídas em 14 cargos com salários que variam entre R$ 1,2 mil e R$ 5,4 mil. A contração é por Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as inscrições podem ser feitas até à próxima sexta-feira (1º de abril), de forma presencial.

Os interessados devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) da unidade, que está localizado na Av. V-5, 365-431, Cidade Vera Cruz, Cep: 74.936-600, em é Aparecida de Goiânia. O horário de funcionamento é das 13h30 às 17 horas e os candidatos precisam levar currículo em mãos, laudo que comprove a deficiência e documentação comprobatória. Atenção especial para as especificidades de cada vaga. Todas as informações podem ser acessadas no edital que está disponível no site: www.hmap.org.br.

A seleção será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista comportamental/técnica e o resultado de cada etapa será divulgado também no site do hospital.

Cargos

Os cargos disponíveis são: analista administrativo, analista de compras, analista de projetos, analista I/qualidade, assistente III/DP, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, controlador de acesso, farmacêutico (a), nutricionista, psicólogo (a) hospitalar, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.

Serviço:

Processo seletivo para PCDs

Data: Até 1º de abril

Local: Av. V-5, 365-431, Cidade Vera Cruz, Cep: 74.936-600, Aparecida de Goiânia

Horário: 13h30 às 17h

O que levar? Currículo, laudo da deficiência e documentação comprobatória da vaga

Informações e edital: www.hmap.org.br.