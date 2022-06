Economia Hot Park é reconhecido como 6º melhor parque de diversão e aquático do mundo, diz site de viagens Empreendimento, que fica em Rio Quente, foi eleito no Top 10 do Tripadvisor Travelers’ Choice 2022

O Hot Park foi escolhido como um dos melhores parques de diversão do mundo. O empreendimento goiano, que fica em Rio Quente, no sul de Goiás, aparece em sexto lugar no Top 10 do Travelers’ Choice 2022, premiação anual do site de viagens TripAdvisor. O parque foi o único brasileiro do tipo aquático que apareceu na lista, que é elaborada conforme a opinião dos viajantes que utilizam a plataforma. A votação...