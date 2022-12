O Hot Park anunciou sua nova atração chamada de Turbilhados, que será inaugurada no dia 16 de janeiro de 2023. São dois toboáguas radicais com descidas e giros inéditos, segundo informou a administração do parque de Caldas Novas, que fica à 200km da capital.

A nova atração vai proporcionar uma nova experiência em boias para até quatro pessoas, por meio de dois toboáguas de grande porte, radicais e com elementos inéditos como a manobra Flying Saucer 45 - primeira no Brasil.

Segundo informou o parque, por hora o Turbilhados terá capacidade para atender 1.600 pessoas por hora de atividade e para chegar até ele os visitantes podem usar o mesmo caminho do Xpirado, outra atração do parque.

Com duas opções de descida, as pistas tem 17 metros de altura. Sendo a pista 1 - "Rio das Curvas", com 170 metros de descida e dois elementos inéditos. Já a pista 2 - "Rio Alto" terá 150 metros de descida e três tipos de manobras e muitos movimentos de oscilação.

"A nova atração surge com uma temática que vai tornar a experiência muito mais interessante e divertida. Serão duas atrações complementares com surpresas pelo caminho, e que marcam também um novo momento com duas das mais radicais atrações do Hot Park", conta Alessandro Cunha, CEO da Aviva.

A organização do Hot Park destaca que o percurso é todo feito com uso de boias, e acaba em uma piscina onde o público deverá sair normalmente, fazendo com que a atração possa ser aproveitada mesmo pra quem não sabe nadar.

Para aproveitar a novidade, além das demais atrações, basta se hospedar em um dos hotéis do resort Rio Quente ou adquirir ingressos para o Hot Park.

Veja mais detalhes sobre a novidade

A pista da esquerda que tem 150 metros de trajeto, em uma descida com 3 grandes funis, de 24 metros de diâmetro cada, posicionados nos momentos de maior velocidade, promete mais emoção. Isso fará com que a boia oscile diversas vezes, dentro desses elementos, com subidas, descidas e giros.

Na pista do lado direito o trajeto é maior, com 170 metros de descida. Uma curva fechada, logo no início, fará com que a boia já ganhe velocidade e pressão. No percurso, dois elementos parecidos com grandes discos serão responsáveis por fazer com que as boias façam curvas em alta velocidade. Em um ponto o toboágua fica descoberto e o visitante pode ver o céu, finalizando a experiência em uma piscina rasa.