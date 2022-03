Economia Hyundai ix35 pode sair de linha O motivo seria uma maior dificuldade de atualização do modelo às mudanças nas legislações de emissões e ruídos da fase 7 do Proconve

A Caoa, responsável pela produção e comercialização do Hyundai ix35 no mercado brasileiro, pode retirar o modelo de linha ainda este ano. A razão seria a maior dificuldade de atualização do ix35 às legislações de emissões e ruídos definidas na fase 7 do Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve). O modelo sempre teve uma boa aceitação no mercado. Lançad...