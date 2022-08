Foram abertas pelo IBGE nesta quarta-feira (10), Processo Seletivo Simplificado Complementar (PSS), para Agente de Pesquisas e Mapeamento, para atuar nas pesquisas realizadas regularmente pelo instituto. O pré-requisito para participar do processo seletivo é ter completado o Ensino Médio. As inscrições vão até às 17hs do dia 16 de agosto.

Esse PSS, vai oferecer remuneração de R$ 1.387,50 mil, além de auxílio alimentação, férias, 13º salário, transporte e pré-escolar. Segundo edital, o contrato tem previsão de um ano com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

Em Goiás são 24 vagas para Goiânia, 23 delas para ampla concorrência e 1 para pessoa com deficiência (PcD). Os agentes deste PSS, não vão atuar no Censo Demográfico, apenas nas pesquisas realizadas regularmente pelo IBGE.

Para quem se interessar, a inscrição é gratuita e será feita de forma presencial na Unidade Estadual do IBGE em Goiás, localizada na Av. 85, Nº971 – Setor Sul – Goiânia.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, onde a Titulação Acadêmica vai ter caracter classificatório. O resultado final do PSS está previsto para o dia 31/08/2022.

Mais informações (edital e formulário de inscrição):

https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco/34606-2022-15-agente-de-pesquisas-e-mapeamento-e-supervisor-de-coleta-e-qualidade-complementar.html

