O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado complementar para contratação de 74 agentes censitários em 53 municípios do interior de Goiás. São 50 vagas para agente censitário municipal e 24 para agente censitário supervisor, com salários de R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente, mais auxílios alimentação e transporte.

Podem se inscrever pela internet, entre os dias 16 e 19 de junho, os interessados que tenham ensino médio completo. Os candidatos devem preencher o formulário disponível no portal do IBGE e, em caso de contratação, apresentar a documentação de identidade. A análise de títulos será classificatória.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o prazo de contratação é de cinco meses, com possibilidade de prorrogação. Os selecionados para as vagas de agente censitário municipal terão a função de gerenciar o trabalho no posto de coleta e os agentes censitários supervisores deverão orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos em campo. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 1º de julho.