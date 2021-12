O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta quarta-feira (15), processo seletivo com 7.401 vagas temporárias para Goiás. Os selecionados serão chamados para participar do Censo Demográfico de 2022.

Ao todo são quatro funções de trabalho distintas que serão oferecidas, como Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS), Recenseador e Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), com salários que variam de R$ 1.700 e R$2.100. O período de inscrição termina no dia 29 de dezembro.

Para as funções de ACM e ACS, o requisito do participante é ter o ensino médio completo. A previsão de contrato é de cinco meses, com possibilidade de prorrogação. A remuneração para essas funções é de R$ 2.100 (ACM) e R$ 1.700 (ACS).

Aqueles que possuem interesse na função de recenseador devem ter o ensino fundamental completo. A previsão de contrato é de três meses, com possibilidade de prorrogação, e a remuneração será por produtividade. Ao todo, são 6.503 vagas disponíveis para essa função.

Já para os participantes que querem ocupar a função de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), o requisito é ter o ensino médio completo. O contrato também é de cinco meses, com possibilidade de prorrogação e remuneração de R$ 1.700.

As inscrições para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador podem ser feitas pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) a inscrição é feita https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/381, até o dia 10 de janeiro.