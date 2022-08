O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 700 vagas para recenseadores (fazem trabalho de campo), agentes censitários (gerencia o trabalho do posto de coleta) e supervisores (orienta os recenseadores) para trabalharem em Goiás. Não será cobrada taxa de inscrição e os salários são de R$ 1,7 mil para supervisor e R$ 2,1 mil para agentes. Já a remuneração dos recenseadores será calculada por produção. A carga horária é de, no mínimo, 25 horas semanais de trabalho para recenseadores e de 40 horas semanais para agentes censitários e supervisores.

O edital do IBGE detalha que no caso do salário dos recenseadores, é possível fazer uma simulação dos valores em link do site. O cálculo é feito a partir do setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

O contratado ainda prevê benefícios como auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. A previsão de duração do contrato da função de recenseador é de até 3 meses. Para as funções de supervisor e agente censitário, é de até 5 meses. Os contratos podem ser prorrogados, segundo informou o órgão.

Interessados para recenseador devem ter ensino fundamental completo. Para os cargos de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor, a exigência é ensino médio completo.O processo seletivo não envolve prova, mas somente a análise de títulos do candidato, com base em sua inscrição e documentação do histórico acadêmico.

