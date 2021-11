Economia Ibovespa é o índice com pior desempenho no mundo em 2021 O Ibovespa recuou 12,2% neste ano até quarta-feira (24) e vai na contramão de outros países emergentes

O principal índice da B3 está na primeira posição no ranking de piores desempenhos de mercados de ações em 2021. O Ibovespa recuou 12,2% neste ano até quarta-feira (24) e vai na contramão de outros países emergentes. A Bolsa de Valores de São Paulo é a única que está no negativo em 2021 entre essas nações. Começou o ano com 119.017 pontos. Chegou a 104.514 pontos...