O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) e do Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz, abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação de multiprofissionais para atuarem nestas unidades e na sede da organização. As inscrições devem ser feitas entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2022

O edital está disponível no site do Idtech e as inscrições podem ser feitas no mesmo endereço eletrônico: idtech.org.br. Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.

Com salários entre R$ 1.212,00 e R$ 9.363,34, o processo seleciona profissionais para vagas imediatas e cadastro reserva para os seguintes cargos: agente de atendimento ou telefonista, analista de departamento pessoal, assistente administrativo, assistente de departamento pessoal, assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado/estoquista, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de farmácia, auxiliar de faturamento, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico cirurgia toráxica, médico do trabalho, médico generalista, médico geneticista, médico hematologista, médico intercorrência, médico intensivista, médico nefrologista, médico pneumologista, podólogo, psicólogo do trabalho, recepcionista, secretária executiva, técnico em rede de computadores, técnico de informática, técnico em análise e desenvolvimento de sistema, técnico em enfermagem, técnico em nutrição e técnico em segurança do trabalho.

O edital prevê uma divisão do processo seletivo em três etapas: avaliação curricular; prova on-line de conhecimentos gerais e específicos, e entrevista por competências técnicas e comportamentais. Todos os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhados exclusivamente pelo site idtech.org.br.

O cronograma completo, com datas das etapas do processo seletivo, estão disponíveis no edital.