O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) está com 1.234 vagas abertas para estágio em Goiás. São 923 oportunidades em Goiânia e 311 para cidades do interior do Estado.

As vagas são ofertadas para sete áreas distintas. Os cursos com maior número de oportunidades são administração, ciências contábeis e marketing.

Para concorrer a uma vaga, o estudante deve se cadastrar no site do IEL, na aba "Estágio", e selecionar na área aluno a opção "Cadastre-se". Se houver vaga disponível com o perfil do interessado, ele será encaminhado para o processo seletivo com a empresa empregadora.

Confira os cursos com a maior quantidade de vagas abertas:

Administração - 359 vagas

Ciências Contábeis - 160 vagas

Marketing - 155 vagas

Ensino Médio - 204 vagas

Pedagogia - 81 vagas

Direito - 55 vagas

Engenharia Civil - 48 vagas