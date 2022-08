Em breve será publicado o edital de um concurso para a contratação de servidores públicos efetivos para o Instituto Federal de Goiás (IFG), com vagas para docentes e servidores técnico-administrativos. Estão previstas um total de 76 vagas para a Reitoria e 13 câmpus da instituição.

Em razão da necessidade de infraestrutura e logística para realizar um concurso de médio/grande porte, o IFG optou pela contratação de uma instituição para cuidar da organização, do assessoramento, do planejamento e da execução das múltiplas etapas da seleção.

Para a tomada de decisão, foram levados em consideração os dados do último concurso realizado pelo IFG, em 2018. Na ocasião, 45 vagas foram ofertadas, resultando em 5.438 inscrições homologadas. Como é estimado um número maior de vagas para este certame, há expectativa de que o quantitaivo de inscrições também seja maior, chegando a cerca de 10 mil candidatos.

Partindo da perspectiva do atendimento das necessidades do IFG, foi contratado o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Apesar da nova nomenclatura, trata-se do antigo Centro de Seleção da UFG, responsável pela realização de diversos concursos em Goiás. O contrato entre as partes, vale ressaltar, está em fase final de formalização.

A expectativa do IFG é que, em breve, o edital seja publicado pelo Instituto Verbena. Nele, estarão todas as informações sobre o concurso, incluindo o número total de vagas, os cargos disponíveis, as unidades de lotação, as áreas do conhecimento, a descrição dos cargos, bem como seus requisitos, entre outros.

