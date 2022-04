O Instituto Federal Goiás Câmpus Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas até o dia 7 de maio para contratação de três professores substitutos e quatro intérpretes de libras temporários. Os processos seletivos possuem especificações distintas e a taxa de inscrição é de R$ 40.

Para professores substitutos são três vagas para as áreas de informática, química e sociologia, sendo uma para cada. A carga horária semanal para informática é de 20 horas com remuneração que pode variar de R$2.236,32 a R$ 3.522,21, levando em consideração a titulação. Já para as vagas de química e sociologia a carga é de 40 horas com salário de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21. No edital, o candidato confere a titulação exigida para cada oportunidade.

Seleção

Professores substitutos

A seleção será realizada remotamente e contará com duas etapas, análise de títulos e desempenho didático com caráter eliminatório e classificatório. Após a classificação por título, será realizado a avaliação de desempenho didático para isso o candidato receberá por e-mail o link para acessar a plataforma no dia e horário definido.

Intérprete de línguas

As vagas são ofertadas para profissionais que possuam bacharelado em Letras – Libras, Graduação em Letras com tradução e interpretação em LIBRAS/Português e ou curso superior com certificação de proficiência em tradução e interpretação de LIBRAS-Português-LIBRAS. Os selecionados terão carga horária de 40 horas com remuneração de R$ 4.180,67. A seleção seguirá os mesmos passos do processo para professores substitutos. Os selecionados terão contrato com validade 6 meses a dois anos, conforme o interesse da administração.

Leia também:

- Senador Canedo oferece mais de 900 vagas de emprego nesta semana; confira