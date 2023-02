O campus Goiânia, do Instituto Federal Goiano (IFG), está com quase 100 vagas gratuitas, para cursos de capacitação e qualificação. As inscrições começam nesta quarta-feira (15) e vão até o dia 3 de março e serão feitas presencialmente na unidade da capital. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Quem está no Ensino Médio e quer concluir com certificação precisa ter 18 anos ou mais e pode escolher entre as 29 vagas de curso técnico integrado em desenvolvimento de sistemas ou curso técnico em cozinha que está com 22 vagas. Para essas oportunidades é preciso se inscrever nas vagas remanescentes dos cursos técnicos integrados na modalidade Educação Jovens e Adultos (EJA).

Os cursos qualificados, para quem já concluiu o ensino médio, tem 46 vagas dividas entre técnico em agrimensura, em mineração e em mecânica. Para esses no momento da inscrição é preciso apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio.

Não é preciso fazer prova para nenhuma das vagas, basta comparecer no campus Goiânia, localizado na Rua 75, Nº 45, Centro, do dia 15 de fevereiro a 3 de março. O horário de funcionamento é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. Depois da inscrição o candidato passa por uma entrevista onde será direcionado a uma das vagas.

A documentação necessária para inscrição é: carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, certificado de reservista, certidão de casamento. Para os cursos de qualificação é preciso levar certificado de conclusão do ensino médio. E se você quer incluir a capacitação junto ao comprovante do ensino médio no EJA é preciso levar a declaração de conclusão do Ensino Fundamental.

Leia também:

- Prefeitura de Uruaçu abre inscrições para concurso com quase 150 vagas e salários de R$ 3 mil

- Mercado reduz projeção para crescimento da economia em 2023

- Salário mínimo deve ter novo reajuste no dia 1º de maio

Informações:

Campus IFG Goiânia: Rua 75, nº 46, Centro

Atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 19h - de 15/02 à 03/03

Vagas ocupadas por ordem de chegada

Mais informações: ifg.edu.br/estudenoifg