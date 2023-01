Economia Imóveis em Goiânia entre mais altos preços do País Os imóveis na capital goiana tiveram o maior índice de reajuste de preços de locação e o segundo maior de venda em 2022 entre capitais avaliadas pelo FipeZAP

Os preços médios dos imóveis residenciais para locação em Goiânia tiveram o maior índice de valorização entre as capitais monitoradas pelo índice FipeZAP+ em 2022: 32,9%. Um dos motivos para este incremento foi a também alta média de 20,9% nos preços de venda praticados no mercado imobiliário local no ano passado, o segundo maior entre as capitais pesquisadas. Entre os...