Economia “Impacto da inflação muda a partir dos 50” explica economista Economista explica índice novo que mostra custo de vida maior em virtude da longevidade e da distinção nos hábitos de consumo

Um novo indicador que mede o custo de vida de famílias chefiadas por pessoas com 50 anos ou mais de idade foi criado pelo economista Arnaldo Lima, diretor do Instituto de Longevidade MAG, ex-secretário do Ministério da Fazenda e ex-diretor da Funpresp (fundo de pensão dos servidores federais). Segundo ele, a necessidade de um “índice de inflação mais aderente para fins d...