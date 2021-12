Economia Imposto de Renda defasado tira R$ 149 bi da população em 2022 Com isso, a defasagem da tabela afetará, em 2022, em especial 15,1 milhões de pessoas de menor renda

A defasagem na tabela do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) fará a Receita Federal cobrar da população no próximo ano R$ 149 bilhões acima do que seria devido caso os números fossem reajustados integralmente pela inflação desde 1996. Foi no segundo ano do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) que a atualização anual deixou de ser feita. A Unafisco (Assoc...