A indústria São Salvador Alimentos (SSA) oferece mais de 800 vagas em sua fábrica-sede, localizada em Itaberaí, a 90 quilômetros de Goiânia.

A SSA implantou o Programa de Indicação, que oferta prêmios para colaboradores que indicarem profissionais para as vagas existentes. Em breve, será lançado o programa Convide Um Amigo, com objetivo de incentivar os trabalhadores a convidarem amigos e parentes de suas regiões para as oportunidades disponíveis. Além de atuar como "padrinhos", esses funcionários receberão brindes e kits personalizados.

O processo de seleção pode ser feito de maneira remota, pelo e-mail talentos@ssa-br.com ou pelo WhatsApp 62 9 99726963. Os interessados não precisam de experiência para a maioria das vagas de produção disponíveis. A própria empresa realiza o treinamento necessário para os atuais e novos colaboradores.

A SSA prioriza preencher as oportunidades de emprego em municípios localizdos em um raio de 75 quilômetros de Itaberaí, como Americano do Brasil, Cidade de Goiás, Heitoraí, Itauçu, Jaraguá, Mossâmedes, Sanclerlândia, Taquaral de Goiás, entre outros.Também há vagas para trabalhadores de cidades mais distantes, como as da Região Metropolitana de Goiânia, além de pessoas de outros estados.