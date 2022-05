Economia Indústria tem recuo na produção em Goiás, aponta IBGE Queda ocorrida especialmente na fabricação de etanol e de medicamentos faz setor industrial registrar primeiro resultado negativo em 2022

A indústria goiana registrou recuo na produção de 1,9% em março se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) do IBGE, divulgada nesta terça-feira (10). O resultado é explicado especialmente pelo recuo na fabricação de combustíveis (-20,8%) – com destaque para o etanol – e na industrialização d...