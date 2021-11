Economia Inflação de Goiânia foi a maior do País em outubro Custo de vida na capital continuou sendo pressionado pelos reajustes nos preços de produtos e serviços como combustíveis, energia elétrica e transporte por aplicativos

O orçamento do goianiense continuou sendo muito pressionado pela inflação em outubro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, subiu 1,53% no mês passado, a maior alta entre as capitais pesquisadas, puxada pelos reajustes nos preços dos combustíveis de veículos, energia elétrica residencial e transporte público. O grande destaque f...