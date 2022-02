Economia Inflação de janeiro é a maior desde 2016

A inflação de janeiro em Goiânia atingiu 0,74%. O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira (9) pelo IBGE, representa a maior alta para o mês desde 2016. A capital teve a quinta maior variação do País, resultado pressionado pelo incremento no preço dos veículos próprios, combustíveis, aluguel, carnes e produtos farm...