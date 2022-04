Economia Inflação de março em Goiânia é a maior para o mês em 28 anos Dados do IBGE mostram que resultado de 2,1% na capital teve impacto, principalmente, do aumento no preço dos combustíveis

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Goiânia chegou a 2,1% em março de 2022, o maior porcentual desde o mesmo mês do ano de 1994, antes da implantação do real. O resultado foi puxado principalmente pela alta no preço dos combustíveis, que alcançou 6,54% no último mês. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e ...