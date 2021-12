Economia Inflação desacelera em Goiânia, mas chega a 11,01% em 12 meses Com a pressão dos aumentos no valor da tarifa de energia e nos preços dos combustíveis, capital tem terceira maior variação do País para IPCA de novembro

A inflação desacelerou em Goiânia, passou de 1,53% em outubro para 1,39% em novembro. Apesar disso, chegou a 11,01% no acumulado de 12 meses e a 10,74% no Brasil. Isso é o que mostra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (10) pelo IBGE. A capital teve a terceira maior variação mensal do País, marco justificado especialmente p...