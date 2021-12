Economia Inflação do aluguel cede, mas acumula alta de 17,78% no ano Conforme dados da FGV, o IGP-M registrou alta de 0,87%, acelerando em relação à alta de 0,02% de novembro e acumulando elevação de 17,78% no ano

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), conhecido como indicador de inflação do aluguel no Brasil, acumulou alta de 17,78% nos 12 meses de 2021, informou nesta quarta-feira (29) o FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).Apesar de registrar uma variação de dois dígitos, o IGP-M ficou abaixo do verificado em 2020. Ao final do ano passado, ...