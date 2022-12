Com prévia de alta de 0,89% na inflação, Goiânia registra em dezembro a maior variação do país. É o que aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira (23), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, os combustíveis, alimentos e energia elétrica residencial foram as causas do aumento de dezembro. Esta é a terceira alta após três quedas consecutivas em julho, agosto e setembro. “Com a alta, a variação acumulada no ano atinge 5,03%, após ter acumulado 10,83% em 2021 e 4,03% em 2020”, aponta o estudo.

No Brasil, segundo o IPCA-15, a prévia da inflação apresentou alta de 0,52% em dezembro, e fechou o ano de 2022 com variação acumulada de 5,90%. Em 2021, a prévia da inflação havia sido de 10,42%, a maior para um ano desde 2015. “Alimentação e bebidas encerram o ano acumulando alta de 13,15%”, destaca o Instituto.

Confira alguns itens analisados:

Transportes (1,45%);

Alimentação e bebidas (1,33%);

Habitação (1,37%);

Veículo próprio (0,75%);

Combus[1]tíveis de veículos (2,99%)

Aluguel e taxas (0,45%);

Eenergia elétrica residencial (4,13%);

Transporte pú[1]blico (1,21%);

Panificados (1,40%);

Cereais, leguminosas e oleaginosas (1,66%).

