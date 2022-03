Economia Inflação pelo IGP-DI cai para 1,5% em fevereiro Em janeiro, índice foi de 2,01%

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) teve inflação de 1,5% em fevereiro deste ano, taxa menor que a de janeiro último (2,01%) e fevereiro de 2021 (2,71%). A informação foi divulgada hoje (8), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador registra inflação de 3,55% no ano. Em 12 meses, o acumulado chega ...